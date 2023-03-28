Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
57 минут назад

«Здесь ты наслаждаешься жизнью». Капризов рассказал о главном отличии НХЛ от КХЛ

Чемпионат.com

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился мыслями о своём статусе суперзвезды, а также рассказал о главном отличии КХЛ от НХЛ.

Капризов рассказал о главном отличии НХЛ от КХЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Первый сезон в качестве признанной суперзвезды? Я бы так не сказал. Конечно, есть отличия с первым сезоном, там был ковид, и всё равно я был первый год в лиге, меня никто не знал. В прошлом сезоне все уже, в принципе, знали, да и я всех знал. Но в первый год мы никуда не могли выйти из отеля, сидели и кушали всегда там. Сейчас — абсолютно другое. Приезжаешь на выезд, идёшь куда-то с ребятами, на ужин. Все спрашивают: «Куда?» — «Dinner, dinner!» У нас ещё команда такая сплочённая. Можем вместе восемь-девять человек пойти, посидеть, на ужин сходить. В этом плане порядок у нас.

В первый сезон ничего такого не было, а сейчас выходишь, смотришь, гуляешь. Не как у нас в России, в КХЛ — приехал в отель и обязательно ужин в отеле, с командой. Здесь ты наслаждаешься жизнью и в то же время на своей волне двигаешься. У тебя есть время тренировки, матч, а так, в свободное время делай что хочешь. В этом плане я удивляюсь — после России, шести сезонов в КХЛ», — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Лига ставок».

Хоккей,Кирилл Капризов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий