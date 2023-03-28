Капризов рассказал о главном отличии НХЛ от КХЛ

«Первый сезон в качестве признанной суперзвезды? Я бы так не сказал. Конечно, есть отличия с первым сезоном, там был ковид, и всё равно я был первый год в лиге, меня никто не знал. В прошлом сезоне все уже, в принципе, знали, да и я всех знал. Но в первый год мы никуда не могли выйти из отеля, сидели и кушали всегда там. Сейчас — абсолютно другое. Приезжаешь на выезд, идёшь куда-то с ребятами, на ужин. Все спрашивают: «Куда?» — «Dinner, dinner!» У нас ещё команда такая сплочённая. Можем вместе восемь-девять человек пойти, посидеть, на ужин сходить. В этом плане порядок у нас.