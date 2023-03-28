Макдэвид стал 10-м игроком в истории НХЛ, набравшим 140+ очков за сезон

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Аризоной Койотс». Благодаря этому канадский нападающий довёл свой бомбардирский счёт в текущем сезоне до 140 очков.

В последний раз 140+ баллов за сезон смогли набрать 27 лет назад — в сезоне-1995/1996. В том чемпионате этого результата смогли добиться на тот момент одноклубники по «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье (161 (69+92) в 70 матчах) и Яромир Ягр (149 (62+87) в 82 встречах).