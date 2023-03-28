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35 минут назад

Помощник Ларионова возглавит «Северсталь»

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В череповецком клубе определились с новым главным тренером.

Помощник Ларионова возглавит «Северсталь»
Фото: ГОРОБЗОР.РУГОРОБЗОР.РУ

Тренер «Торпедо» Андрей Козырев, входивший в штаб Игоря Ларионова, возглавит «Северсталь», сообщает «Чемпионат». По данным источника, стороны находятся на финальной стадии переговоров.

«Торпедо» стало одним из открытий сезона. Команда по итогам регулярного чемпионата заняла четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков в 68 матчах.

В плей-офф «Торпедо» удалось дойти до второго раунда Западной конференции. Там нижегородцы уступили СКА, проиграв серию 2-4. В первом раунде «Торпедо» прошло московское «Динамо» (4-2).

Предыдущим главным тренером «Северстали» был Андрей Разин, работавший с командой последние пять лет. Он покинул свой пост после вылета из Кубка Гагарина в нынешнем сезоне.

Хоккей,Андрей Козырев,Игорь Ларионов,Торпедо,
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