Помощник Ларионова возглавит «Северсталь»

В череповецком клубе определились с новым главным тренером.

Фото: ГОРОБЗОР.РУ ГОРОБЗОР.РУ

Тренер «Торпедо» Андрей Козырев, входивший в штаб Игоря Ларионова, возглавит «Северсталь», сообщает «Чемпионат». По данным источника, стороны находятся на финальной стадии переговоров.

«Торпедо» стало одним из открытий сезона. Команда по итогам регулярного чемпионата заняла четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков в 68 матчах.

В плей-офф «Торпедо» удалось дойти до второго раунда Западной конференции. Там нижегородцы уступили СКА, проиграв серию 2-4. В первом раунде «Торпедо» прошло московское «Динамо» (4-2).