Помощник Ларионова возглавит «Северсталь»

В череповецком клубе определились с новым главным тренером.
Тренер «Торпедо» Андрей Козырев, входивший в штаб Игоря Ларионова, возглавит «Северсталь», сообщает «Чемпионат». По данным источника, стороны находятся на финальной стадии переговоров.
«Торпедо» стало одним из открытий сезона. Команда по итогам регулярного чемпионата заняла четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков в 68 матчах.
В плей-офф «Торпедо» удалось дойти до второго раунда Западной конференции. Там нижегородцы уступили СКА, проиграв серию 2-4. В первом раунде «Торпедо» прошло московское «Динамо» (4-2).
Предыдущим главным тренером «Северстали» был Андрей Разин, работавший с командой последние пять лет. Он покинул свой пост после вылета из Кубка Гагарина в нынешнем сезоне.