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1 час назад

Защитник «Вашингтона», который на 14 лет младше Овечкина, высказался об игре с Александром

Чемпионат.com

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев поделился мнением об игре вместе с Александром Овечкиным. Хоккеист, которому в ноябре исполнилось 23 года, уже второй сезон играет за «столичных» — с 2021-го года. Овечкин старше Алексеева на 14 лет.

Защитник «Вашингтона» высказался об игре с Овечкиным
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Часто с соперниками видимся до матчей? Встречаемся с ребятами. Я больше всего общаюсь с моими одногодками, теми, с кем в молодёжной сборной играли. С Даниилом Тарасовым, с Василием Подколзиным, с Виталиком Кравцовым.

Уже спокойно с общаюсь с Овечкиным как друзья или всё-таки присутствует ощущение, что он старше на 14 лет и вообще звезда? И то, и то, скорее всего. Понятно, что есть флешбэки, что я на приставке за него играл и вот это всё. Но мы играем в одной команде, мы партнёры. Это тоже дорогого стоит, но всё равно иногда бывает, что смотришь всё то, что он сделал, и думаешь: он точно в полном порядке", — приводит слова Алексеева Sport24.

Отметим, что «Вашингтон» задрафтовал российского защитника в 2018 году в первом раунде под общим 31-м номером.

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