Защитник «Вашингтона» высказался об игре с Овечкиным

«Часто с соперниками видимся до матчей? Встречаемся с ребятами. Я больше всего общаюсь с моими одногодками, теми, с кем в молодёжной сборной играли. С Даниилом Тарасовым, с Василием Подколзиным, с Виталиком Кравцовым.



Уже спокойно с общаюсь с Овечкиным как друзья или всё-таки присутствует ощущение, что он старше на 14 лет и вообще звезда? И то, и то, скорее всего. Понятно, что есть флешбэки, что я на приставке за него играл и вот это всё. Но мы играем в одной команде, мы партнёры. Это тоже дорогого стоит, но всё равно иногда бывает, что смотришь всё то, что он сделал, и думаешь: он точно в полном порядке", — приводит слова Алексеева Sport24.