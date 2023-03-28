Игрок «Вашингтона» рассказал, как команда отреагировала на смерть отца Овечкина

«По вашим ощущениям в какой момент сезона всё пошло плохо, когда Овечкин улетел в Россию на похороны отца? Когда Саня уехал, было сложно. В раздевалке была тяжёлая атмосфера. Но, наверное, это нас ещё больше сплотило.



Когда Овечкин вернулся, быстро включился в игру или было видно, что ему очень тяжело после утраты отца? Когда он прилетел, то сразу был настроен на хоккей. В раздевалке все старались его поддержать и поддерживать позитивную обстановку», — приводит слова Алексеева Sport24.