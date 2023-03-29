Тамбиев поставил себе оценку за сезон КХЛ

«Какую оценку лично себе поставлю за этот сезон? Честно, хочется пошутить. Пошучу. Мы же не выиграли Кубок Гагарина. Какую оценку я могу поставить — неудовлетворительную, наверное.



Я пошутил, конечно. Сейчас читаю: Магнитогорск может быть без легионеров. Там есть хорошая пара канадских нападающих Лайпсик и Майе. Я бы их очень хотел видеть их в «Адмирале». Как раз есть место для них. Но мы же не понимаем, какой у них аппетит», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.