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«Честно, хочется пошутить». Тамбиев поставил себе оценку за сезон КХЛ

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил прошедший сезон в исполнении дальневосточной команды. «Адмирал» завершил сезон поражением в серии плей-офф полуфинала Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом» в шести матчах.

Тамбиев поставил себе оценку за сезон КХЛ
© Чемпионат.com

«Какую оценку лично себе поставлю за этот сезон? Честно, хочется пошутить. Пошучу. Мы же не выиграли Кубок Гагарина. Какую оценку я могу поставить — неудовлетворительную, наверное.

Я пошутил, конечно. Сейчас читаю: Магнитогорск может быть без легионеров. Там есть хорошая пара канадских нападающих Лайпсик и Майе. Я бы их очень хотел видеть их в «Адмирале». Как раз есть место для них. Но мы же не понимаем, какой у них аппетит», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, руководство «Адмирала» объявило о продлении контракта с Тамбиевым на один сезон.

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