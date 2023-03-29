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25 минут назад

ЦСКА ведёт после второго периода решающего матча серии плей-офф с «Локомотивом» 3:0

Чемпионат.com

В эти минуты проходит заключительный, седьмой матч полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом». После второго периода счёт 3:0 в пользу хозяев.

ЦСКА ведёт после второго периода решающего матча серии плей-офф с «Локомотивом» 3:0
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Счёт в матче на пятой минуте открыл Антон Слепышев с передач Андрея Светлакова и Фредрика Классона.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 10-й минуте первого периода преимущество хозяев упрочил Виталий Абрамов с передачи Прохора Полтапова, после чего главный тренер железнодорожников Игорь Никитин взял 30-секундный перерыв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 14-й минуте второго периода счёт 3:0 сделал Владислав Каменев с передачи Никиты Нестерова.

Хоккей,Владислав Каменев,Виталий Абрамов,Антон Слепышев,Игорь Никитин,Андрей Светлаков,Никита Нестеров,
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