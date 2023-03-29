Тарпищев оценил шансы Овечкина побить снайперский рекорд Гретцки

«Думаю, вполне. Саше важно сохранять скоростные качества. И чтобы не терял желания играть. В этом случае он обязательно продолжит забивать. Клуб «Вашингтон», правда, сейчас переживает не лучшие времена. Судя по всему, им не удастся выйти в плей-офф. Команда мало забивает, и это отражается на снайперских показателях Овечкина», — приводит слова Тарпищева «Столица С».