$76.45+0.1482.39-0.75
19 минут назад

Андронов назвал главную ошибку всего «Локомотива» и свою лично в провальном матче с ЦСКА

Чемпионат.com

Капитан «Локомотива» Сергей Андронов подвёл итог седьмого матча с ЦСКА (0:5).

Андронов назвал главную ошибку «Локомотива» в провальном матче с ЦСКА
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Не забили свои моменты с самого начала… Вышли не забирать серию, а достойно сыграть. Это самое ошибочное.

Как мотивировал ребят при 0:2 на правах капитана? Тут седьмой матч, и здесь тяжело что-то кому-то сказать. Тут уже характер и личное. Надо выходить и забирать, и здесь никого не смотивируешь. Если надо кого-то мотивировать на седьмой матч, то сами понимаете, да… Пытался как-то завести, но, наверное, это и моя ошибка, что своей игрой или ещё чем-то не показал и не повёл за собой», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в финале Кубка Гагарина Западной конференции ЦСКА сыграет со СКА. Первый матч в серии будет сыгран 2 апреля в Санкт-Петербурге.

Хоккей,Сергей Емельянов,Сергей Андронов,СКА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий