Андронов назвал главную ошибку «Локомотива» в провальном матче с ЦСКА

Как мотивировал ребят при 0:2 на правах капитана? Тут седьмой матч, и здесь тяжело что-то кому-то сказать. Тут уже характер и личное. Надо выходить и забирать, и здесь никого не смотивируешь. Если надо кого-то мотивировать на седьмой матч, то сами понимаете, да… Пытался как-то завести, но, наверное, это и моя ошибка, что своей игрой или ещё чем-то не показал и не повёл за собой», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.