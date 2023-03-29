«Спартак» отказался обменивать Красикова в «Северсталь» на Самонова

Московский «Спартак» ответил отказом на предложение «Северстали» обменять голкипера Алексея Красикова на Александра Самонова, сообщает Metaratings.ru.
По данным издания, Красиков, контракт которого истекает 30 апреля, продолжит выступать за «красно белых».
Ранее петербургский СКА обменял Самонова и защитника Даниила Пыленкова в «Северсталь» на голкипера Владислава Подъяпольского.
В нынешнем сезоне Самонов провел 19 матчей, пропустил 48 шайб и отметился результативной передачей, Красиков в 28 играх пропустил 67 голов.
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