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1 час назад

«Спартак» отказался обменивать Красикова в «Северсталь» на Самонова — СМИ

Матч ТВ

Московский «Спартак» ответил отказом на предложение «Северстали» обменять голкипера Алексея Красикова на Александра Самонова, сообщает Metaratings.ru.

«Спартак» отказался обменивать Красикова в «Северсталь» на Самонова
Фото: Матч ТВМатч ТВ

По данным издания, Красиков, контракт которого истекает 30 апреля, продолжит выступать за «красно белых».

Ранее петербургский СКА обменял Самонова и защитника Даниила Пыленкова в «Северсталь» на голкипера Владислава Подъяпольского.

В нынешнем сезоне Самонов провел 19 матчей, пропустил 48 шайб и отметился результативной передачей, Красиков в 28 играх пропустил 67 голов.

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Хоккей,Даниил Пыленков,Александр Самонов,Алексей Красиков,СКА,Спартак,
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