«Спартак» отказался обменивать Красикова в «Северсталь» на Самонова

Московский «Спартак» ответил отказом на предложение «Северстали» обменять голкипера Алексея Красикова на Александра Самонова, сообщает Metaratings.ru.

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По данным издания, Красиков, контракт которого истекает 30 апреля, продолжит выступать за «красно белых».

Ранее петербургский СКА обменял Самонова и защитника Даниила Пыленкова в «Северсталь» на голкипера Владислава Подъяпольского.

В нынешнем сезоне Самонов провел 19 матчей, пропустил 48 шайб и отметился результативной передачей, Красиков в 28 играх пропустил 67 голов.