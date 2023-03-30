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1 час назад

В «Адмирале» раскритиковали сборную Латвии за отказ вызывать игроков из КХЛ

Чемпионат.com

Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан прокомментировал решение руководства Федерации хоккея Латвии не вызывать хоккеистов из КХЛ на чемпионат мира.

В «Адмирале» раскритиковали сборную Латвии за отказ вызывать игроков из КХЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Бог им судья, они делают хуже для своей же национальной сборной. Федерация хоккея Латвии сделала хуже только для себя», — приводит слова Ана «РИА Новости».

Напомним, накануне генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Робертс Плужейтс заявил, что вратарь хабаровского «Амура» Янис Калниньш и форвард владивостокского «Адмирала» Николай Елисеев не будут вызваны в национальную сборную для подготовки к чемпионату мира.

Ранее Федерация хоккея Словакии также отказалась вызывать игроков из КХЛ на чемпионат мира. В этом сезоне в КХЛ выступали вратари Адам Гуска и Патрик Рыбар, защитники Михал Чайковски и Кристиан Ярош, а также нападающие Адам Лишка, Михал Криштоф и Томаш Юрчо. Голкипер Юлиус Гудачек тоже играл в КХЛ, но уже завершил карьеру в сборной.

Хоккей,Михал Криштоф,Адам Лишка,Адам Гуска,Кристиан Ярош,Михал Чайковски,Томаш Юрчо,Янис Калниньш,Николай Елисеев,ХК Амур,
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