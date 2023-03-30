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Кузьменко рассказал о неоценимой помощи Гончара в «Ванкувере»

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко рассказал о работе с тренером команды Сергеем Гончаром.

Кузьменко рассказал о неоценимой помощи Гончара в «Ванкувере»
© Чемпионат.com

«Назначение Гончара помощником в команде было большим моментом. Мне нравится, что Сергей в клубе, потому что мой английский не очень хорош. Мне нужно понимать все вещи и слова, которые мне говорят. Если кто-то очень быстро говорит или слишком эмоционально это делает, то я не понимаю. Но мне нравится, что есть Гончар. Нравится, когда он объясняет мне: «Андрей, то, что ты сделал, — нехорошее решение. Или, наоборот, хорошее.

С Гончаром я могу понять идеи тренерского штаба. Теперь я знаю — ладно, эта ошибка не к добру. Пара ошибок, и я окажусь вне состава (улыбается)», — приводит слова Кузьменко The Province.

Кузьменко в текущем сезоне провёл 73 игры, в которых набрал 68 (37+31) очков.

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