Глава НХЛПА ответил на вопрос об участии сборной России в Кубке мира по хоккею

«Прямо сейчас, смотря на то, что происходит в мире, мы видим, что всё может измениться и может произойти разное. Думаю, что ещё слишком рано говорить о том, кто будет участвовать в турнире.



Сейчас мы должны получить турнир на бумаге, начать разговор, начать двигаться вперёд и посмотреть, как это будет выглядеть. И тогда, очевидно, мы столкнёмся с проблемами, которые возникнут с течением времени», — цитирует Уолша Sportsnet.