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1 час назад

Глава НХЛПА ответил на вопрос об участии сборной России в Кубке мира по хоккею

Чемпионат.comиещё 1

Глава ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш прокомментировал возможное участие сборной России в Кубке мира по хоккею.

Глава НХЛПА ответил на вопрос об участии сборной России в Кубке мира по хоккею
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Прямо сейчас, смотря на то, что происходит в мире, мы видим, что всё может измениться и может произойти разное. Думаю, что ещё слишком рано говорить о том, кто будет участвовать в турнире.

Сейчас мы должны получить турнир на бумаге, начать разговор, начать двигаться вперёд и посмотреть, как это будет выглядеть. И тогда, очевидно, мы столкнёмся с проблемами, которые возникнут с течением времени», — цитирует Уолша Sportsnet.

Напомним, в конце 2022 года стало известно, что НХЛ перенесёт Кубок мира, который планировалось провести в феврале 2024 года. Причина заключалась в неспособности разрешить вопрос с участием сборной России.

Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
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