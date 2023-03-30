В Ассоциации игроков НХЛ оценили отказы клубов от участия в ЛГБТ-акциях

Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Марти Уолш оценил отказы клубов от участия в ЛГБТ-акциях. Его слова приводит журналист Грег Вышински в Twitter.

© Lenta.ru

Уолш заявил, что спортсмены имеют право самостоятельно решать, надевать или нет радужные джерси на раскатку.

«Думаю, что для лиги и команд очень важно, чтобы была инклюзивность. Вероятно, нам есть над чем поработать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в «Миннесота Уайлд» отказались надеть радужные джерси из-за запрета на ЛГБТ-пропаганду в России. По информации The Athletic, в команде несколько дней изучали закон, принятый в России в 2022 году, и решили не участвовать в акции из-за беспокойства за форварда Кирилла Капризова.