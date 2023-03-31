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1 час назад

Российский хоккеист "Ванкувера" Кузьменко, скорее всего, откажется от участия в ЛГБТ-акции

Газета.Ruиещё 2

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс" Рик Токкет рассказал, что российский форвард команды Андрей Кузьменко, скорее всего, не примет участия в ЛГБТ-акции перед встречей регулярного чемпионата с "Калгари Флэймз".

Российский хоккеист "Ванкувера", скорее всего, откажется от участия в ЛГБТ-акции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Хоккеисты "Кэнакс" собираются надеть радужные джерси на предматчевой раскатке. Встреча состоится в ночь на 1 апреля по московскому времени.

"Думаю, все [примут участие в акции], кроме Кузи", — приводит слова Токкета журналист Томас Дранс в социальных сетях.

Специалист также добавил, что причина — "семейное решение". Напомним, ранее игроки "Чикаго Блэкхокс" не стали надевать джерси с ЛГБТ-символикой перед матчем регулярного чемпионата с "Ванкувер Кэнакс". Также до этого от участия в акциях отказались российский защитник "Филадельфии Флайерз" Иван Проворов, объяснивший свои действия религиозными мотивами, и команда "Нью-Йорк Рейнджерс" в полном составе.

Ранее глава Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш оценил отказ клубов от участия в ЛГБТ-акциях.

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