Российский хоккеист "Ванкувера", скорее всего, откажется от участия в ЛГБТ-акции

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс" Рик Токкет рассказал, что российский форвард команды Андрей Кузьменко , скорее всего, не примет участия в ЛГБТ-акции перед встречей регулярного чемпионата с "Калгари Флэймз".

Хоккеисты "Кэнакс" собираются надеть радужные джерси на предматчевой раскатке. Встреча состоится в ночь на 1 апреля по московскому времени.

Специалист также добавил, что причина — "семейное решение". Напомним, ранее игроки "Чикаго Блэкхокс" не стали надевать джерси с ЛГБТ-символикой перед матчем регулярного чемпионата с "Ванкувер Кэнакс". Также до этого от участия в акциях отказались российский защитник "Филадельфии Флайерз" Иван Проворов, объяснивший свои действия религиозными мотивами, и команда "Нью-Йорк Рейнджерс" в полном составе.