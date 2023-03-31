После поражения от «Тампы» шансы «столичных» на плей-офф практически свелись к нулю.

К очной встрече «Тампа» и «Вашингтон» подошли с совершенно разными настроениями. Пока участник последних трёх финалов Кубка Стэнли набирает форму к плей-офф и в последних матчах солидно играет в обороне, столичная команда продолжает идти ко дну.

Сегодня «Вашингтон» сгубил очередной провал в концовке матча. До третьего периода они оставались в игре, будучи в одном броске от того, чтобы сравнять счёт — но провалы в обороне не способствуют победам. Особенно когда ты сам ничего не забиваешь.

Первый период полностью остался за «Тампой» — Алекс Киллорн открыл счёт, подправив наброс Михаила Сергачёва в большинстве. Российский защитник – лучший ассистент «молний» в марте (16 передач) и второй в этом сезоне после Никиты Кучерова. Осталась всего одна передача, чтобы он впервые в карьере взял планку в 50 ассистов!

За три секунды до перерыва Пьер-Эдуар Белльмар чисто выиграл вбрасывание в чужой зоне на Стивена Стэмкоса, который мгновенно пробил Дарси Кемпера ударом в дальнюю девятку. Эта шайба вполне могла сразу сломать хребет сопротивления «столичных», но те ещё побарахтались, обозначив борьбу.

Во втором периоде Крэйг Смит забил Андрею Василевскому совершенно непонятный гол из-за ворот, дав «столичным» глоток надежды. Но вратарь «Тампы», несмотря на этот небольшой конфуз, сегодня сыграл блестяще, остановив 30 бросков из 31.

В третьем периоде Александр Овечкин с первых рядов смотрел, как «Вашингтону» забивают одну шайбу за другой. Особенно показательным вышел третий гол «молний». Энтони Чирелли отобрал шайбу на своей синей линии и вместе с Пэтом Маруном убежал в контратаку. Овечкин в это время поехал на смену (но не доехал и всё равно получил «минус»).

Марун оформил дубль, когда Овечкин спокойно наблюдал, как «Тампа» несётся в очередную стремительную атаку, и вообще не спешил в оборону. В самой концовке «столичные» заработали большинство и сняли вратаря, но Эрик Чернак увёл шайбу из-под носа Ови и забил из средней зоны в пустые ворота.

На этом с нынешним сезоном для «Вашингтона» практически всё. Шансы на плей-офф остаются лишь теоретические. Отставание от восьмёрки достигло шести очков, а в регулярке осталось сыграть всего шесть матчей. Не надо быть математиком, чтобы понять, что проигрывать «кэпс» больше вообще нельзя, плюс надо надеяться на осечки конкурентов (а сегодня побед добились «Питтсбург», «Флорида» и «Оттава»). Поможет только чудо, но не верится, что команда в своём нынешнем состоянии на него способна. В концовке регулярки они лишь продолжают закапывать себя всё глубже и глубже.

Это был сложный и мучительный сезон. «Вашингтон» надолго терял Никласа Бекстрёма и Джона Карлсона, что серьёзно сказалось на силе команды, потом устраивал распродажу перед дедлайном, уже тогда фактически поставив крест на своих перспективах. Сегодня ещё и Ти Джей Оши получил травму и закончил игру в первом периоде.