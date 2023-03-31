Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в прошедшем матче с «Тампа-Бэй» (1:5) результативными баллами не отметился, завершив встречу с показателем полезности «-3». Россиянин провёл 11 силовых приёмов, что является самым высоким показателем Овечкина в текущем сезоне НХЛ. Ранее лучшим результатом россиянина в текущем сезоне были девять силовых приёмов в первом матче чемпионата с «Бостоном».

Овечкин трижды в карьере НХЛ проводил за матч 11 силовых приёмов. Лучший результат по силовым приёмам в одном матче Овечкин показал во встрече с «Рейнджерс» 11 февраля 2009 года, когда россиянин отметился 13 хитами.