Канадский тренер рассказал о совете Малкину перед его побегом в НХЛ

«Малкин — здоровый парень, метр девяносто, 90 килограммов. И он способен улетучиться с шайбой, играя один на один. Вот он тут, а спустя мгновенье его уже нет, он мог обыгрывать «один на один», не боялся идти в такую борьбу. Мне нравился его позитивный настрой, он всегда играл с мыслью, что у него всё получится. И по большей части получалось, он был великолепен. В мой первый год в «Магнитке» он стал лучшим бомбардиром лиги, а в регулярке мы проиграли всего пять или шесть матчей. И в половине победных матчей именно он давал результат — забивал или отдавал передачу на решающий гол. Единственной нашей проблемой в том сезоне было то, что он играл в молодёжной сборной, в национальной команде, провёл 90-100 матчей и к плей-офф уже совершенно выдохся. Поэтому, наверное, мы и не смогли стать чемпионами.