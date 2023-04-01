Юный фанат "Вашингтона" поделился эмоциями от встречи с Овечкиным

"Они все очень хорошие ребята. Овечкин отдал мне свою клюшку, а потом пасов мне для бросков из его "офиса"? Это было потрясающе. Это просто безумие — иметь возможность поиграть его клюшкой, быть на его привычной "точке", - рассказал Вессел.