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1 час назад

Юный фанат "Вашингтона" поделился эмоциями от встречи с Овечкиным

Газета.Ru

Юный болельщик "Вашингтон Кэпиталз" Нейт Вессел поделился эмоциями от встречи с командой и российским нападающим Александром Овечкиным, передает официальный сайт "столичных".

Юный фанат "Вашингтона" поделился эмоциями от встречи с Овечкиным
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Они все очень хорошие ребята. Овечкин отдал мне свою клюшку, а потом пасов мне для бросков из его "офиса"? Это было потрясающе. Это просто безумие — иметь возможность поиграть его клюшкой, быть на его привычной "точке", - рассказал Вессел.

Болельщик родился с пороком сердца. Он должен был встретиться с игроками своей любимой команды еще в 2020-м году, однако тогда мероприятие было отложено, поскольку действовали ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Встречу удалось организовать в начале марта 2023 года, Вессел два дня провел с командой, участвовал в тренировке и был на скамейке запасных в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Джерси Дэвилз".

Ранее сообщалось, что Овечкин едва не нанес травму сопернику во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Айлендерс". От силового приема россиянина пострадал защитник "островитян" Адам Пелеч.

Хоккей,Адам Пелеч,Александр Овечкин,
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