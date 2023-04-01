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1 час назад

Россиянин Кузьменко объяснил отказ от участия в ЛГБТ-акции

Илья Родин

Российский хоккеист Андрей Кузьменко, форвард клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс», попросил всех уважать его выбор на фоне отказа от участия в акции Pride Night в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом пишет РБК.

Россиянин Кузьменко объяснил отказ от участия в ЛГБТ-акции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что перед матчем с «Калгари» россиянин отказался выходить на разминку в экипировке с ЛГБТ-символикой.

Кузьменко подчеркнул, что испытывает уважение ко всем людям, с пониманием относится к выбору каждого человека. Он выразил надежду, что другие смогут уважать тот выбор, который сделал он.

По данным РБК, Кузьменко стал шестым игроком Лиги в этом сезоне, кто не принял участие в подобных акциях. Ранее по разным мотивам отказались Иван Проворов, Джеймс Реймер, Эрик и Марк Стаалы, Илья Любушкин.

Кроме того, акцию не поддержали клубы «Нью-Йорк Рейнджерс», «Чикаго Блэкхокс» и «Миннесота Уайлд».

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Ранее телеведущий Fox News Такер Карлсон назвал Проворова героем за его отказ принимать участие в акции поддержки ЛГБТ-сообщества.

Хоккей,Илья Любушкин,Марк Стаал,Андрей Кузьменко,Эрик Стаал,Иван Проворов,
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