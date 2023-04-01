$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

«Ак Барс» выиграл первый матч финала Восточной конференции КХЛ

Lenta.ru

Казанский «Ак Барс» одержал победу над омским «Авангардом» в первом матче финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Ак Барс» выиграл первый матч финала Восточной конференции КХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча прошла в Казани и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2. У казанцев дублем отметился нападающий Дмитрий Кагарлицкий, победную шайбу забросил форвард Кирилл Панюков. У омичей также сделал дубль нападающий Корбан Найт.

Следующий матч серии до четырех побед состоится 3 апреля в Казани. В финале Западной конференции КХЛ встречаются петербургский СКА и московский ЦСКА. Первая встреча между командами пройдет 2 апреля в Петербурге.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».

Хоккей,Кирилл Панюков,Дмитрий Кагарлицкий,ХК Ак Барс,СКА,Металлург,ХК Авангард,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий