Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» разгромить «Сент-Луис»

«Нэшвилл Предаторз» победил «Сент Луис Блюз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Встреча завершилась со счетом 6:1. Шайбы в составе победителей забросили Томас Новак, Коди Глэсс, Колтон Сиссонз, Люк Евангелиста, россиянин Яков Тренин и Филип Томасино. У гостей отличился Калле Росен, которому ассистировал Алексей Торопченко.

Российский форвард «Предаторз» Егор Афанасьев провел на поле более 12 минут и завершил встречу с показателем полезности «+1».

«Нэшвилл» с 84 очками располагается на 10 й строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Сент Луис» (76) идет на 11 м месте.