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1 час назад

Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ

Матч ТВиещё 1

«Нэшвилл Предаторз» победил «Сент Луис Блюз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» разгромить «Сент-Луис»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Встреча завершилась со счетом 6:1. Шайбы в составе победителей забросили Томас Новак, Коди Глэсс, Колтон Сиссонз, Люк Евангелиста, россиянин Яков Тренин и Филип Томасино. У гостей отличился Калле Росен, которому ассистировал Алексей Торопченко.

Российский форвард «Предаторз» Егор Афанасьев провел на поле более 12 минут и завершил встречу с показателем полезности «+1».

«Нэшвилл» с 84 очками располагается на 10 й строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Сент Луис» (76) идет на 11 м месте.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) Голы: Новак, 4:46. Глэсс, 7:20 (бол.). Сиссонз, 27:36 (мен.). Евангелиста, 33:27. Тренин, 51:49. Томасино, 58:06 (бол.). — Росен, 48:36.

Хоккей,Яков Тренин,Алексей Торопченко,
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