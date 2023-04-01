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1 час назад

Овечкин поделился мнением о встрече с юным болельщиком

Чемпионат.com

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о встрече с 14-летним болельщиком Нейтом Весселом. Юный фанат в начале марта провёл два дня со «столичными».

Овечкин поделился мнением о встрече с юным болельщиком
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я более чем уверен, что он и его семья запомнят это на всю жизнь», — приводит слова Овечкина официальный сайт клуба.

Напомним, Вессел родился с пороком сердца, этот недуг потребовал трёх операций на открытом сердце. Встреча фаната с хоккеистами «Вашингтона» изначально должна состояться в 2020 году, но её пришлось отменить из-за коронавируса. В начале марта 2023 года 14-летнему Весселу всё же удалось исполнить мечту — он провёл два дня с «Кэпиталз», поучаствовал в тренировке и даже посидел на скамейке запасных во время матча с «Нью-Джерси Дэвилз» (10 марта, 2:3 Б).

Хоккей,Александр Овечкин,
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