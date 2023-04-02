Нападающий системы «Вашингтона» рассказал об «эффекте Овечкина»

«Многие мои друзья, став старше, стали жалеть, что не играли в хоккей. Всё из-за успехов «Вашингтона». Поэтому сейчас появляется всё больше игроков из округа Колумбия в студенческих и профессиональных командах. Думаю, это всё «эффект Ови», — приводит слова Анаса NBC Sports Capitals в «Твиттере».