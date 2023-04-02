Гущин рассказал, где его семья будет следить за дебютом в НХЛ

Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Даниил Гущин, которому сегодня, 2 апреля, предстоит дебютировать в НХЛ, рассказал, что его семья будет следить за дебютом в НХЛ из дома. Об этом сообщил журналист Шенг Пенг со ссылкой на слова игрока.