Панарин — второй игрок в истории «Рейнджерс», сделавший по 60+ передач в трёх сезонах

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит матч регулярного сезона, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После первого периода счёт 2:0 в пользу гостей.

На 14-й минуте первого периода счёт в матче открыл К'Андре Миллер с передач Винсента Трочека и Артемия Панарина. Для российского форварда эта передача стала 60-й в текущем регулярном сезоне.

Таким образом, 31-летний нападающий стал вторым игроком в истории «синерубашечников», кто отдал 60 и более результативных передач в трёх сезонах, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Первым игроком с такими результатами является Брайан Литч.