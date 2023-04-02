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47 минут назад

Три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Вашингтон», у Овечкина — ассист

Чемпионат.comиещё 12

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного сезона, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

Три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Вашингтон»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На 14-й минуте первого периода счёт в матче открыл К'Андре Миллер с передач Винсента Трочека и Артемия Панарина. Спустя две минуты преимущество гостей упрочил Алекси Лафреньер с передачи Филипа Хитила.

В начале второй двадцатиминутки третью шайбу «Рейнджерс» забросил Каапо Какко с передач К'Андре Миллера и Филипа Хитила. На 14-й минуте периода размочил счёт Дилан Строум с передач Александра Овечкина и Джона Карлсона.

На шестой минуте третьего периода четвёртую шайбу гостей забросил Владимир Тарасенко с передач Винсента Трочека и Артемия Панарина. На 12-й минуте периода вторую шайбу хозяев забросил Алексей Протас с передачи Джона Карлсона. Спустя три минуты счёт 5:2 сделал Мика Зибанеджад с передач Патрика Кейна и Артемия Панарина.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс» 7 апреля. «Нью-Йорк Рейнджерс» примет дома «Тампа-Бэй Лайтнинг» 6 апреля.

Хоккей,Алексей Протас,Каапо Какко,Дилан Строум,Джон Карлсон,Патрик Кейн,Владимир Тарасенко,Артемий Панарин,Александр Овечкин,
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