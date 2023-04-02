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37 минут назад

ЦСКА в третьем овертайме обыграл СКА в финале Западной конференции КХЛ

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Санкт-петербургский СКА проиграл московскому ЦСКА в первом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась на домашней арене петербуржцев и завершилась победой гостей со счётом 3:2. Решающая шайба была заброшена в третьем овертайме.

ЦСКА обыграл СКА в финале Западной конференции КХЛ
Фото: BetassistBetassist

Первыми забили армейцы, на второй минуте первого периода отличился Максим Мамин.

Во второй двадцатиминутке дважды забросили хозяева. Точные броски в активе Святослава Гребенщикова и Александра Никишина.

За две минуты до конца третьего периода Владислав Каменев сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.

Победу армейцы добыли на третьей минуте третьего овертайма. Решающая шайба в активе Никиты Нестерова.

ЦСКА повёл в серии со счётом 1-0. Вторая игра противостояния состоится в Петербурге 4 апреля.

Хоккей,Александр Никишин,Владислав Каменев,Максим Мамин,Святослав Гребенщиков,Никита Нестеров,СКА,
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