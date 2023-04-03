Малкин получил 28 штрафных минут в матче против «Филадельфии»

"Питтсбург" со счетом 4:2 обыграл "Филадельфию" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на понедельник.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Рикард Ракелль (12-я и 15-я минуты), Брайан Раст (34) и Райан Полинг (59). У проигравших голы забили Николя Делорье (46) и Трэвис Конекни (58). Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов очков не набрал.

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Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин сделал две результативные передачи и преодолел планку в 80 очков в нынешнем сезоне. На его счету 25 заброшенных шайб и 55 результативных пасов в 77 матчах. Больше Малкина из россиян набрали только нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин (25+62) и форвард "Тампы" Никита Кучеров (29+77). Во втором периоде Малкин был трижды удален, а в начале третьего периода получил еще одно удаление за неспортивное поведение. После этого форвард выкрикнул несколько слов в адрес арбитра, в результат чего получил двойной дисциплинарный штраф, увеличив общее число штрафных минут в данной игре до 28.

Канадский защитник "Питтсбурга" Крис Летанг провел 1 000-й матч в лиге. В связи с этим перед началом матча прошла церемония чествования хоккеиста, а партнеры по команде вышли на раскатку в джерси с 58-м номером, под которым выступает канадец. Летанг стал третьим игроком в нынешнем составе "Питтсбурга", кто смог преодолеть данную отметку, ранее такое удалось Малкину и капитану команды Сидни Кросби. Защитник стал 68-м хоккеистом, сумевшим провести 1 000 и более матчей в НХЛ в одном клубе. Летанг выступает за "Питтсбург" с 2006 года, в составе команды он трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017), на его счету 154 шайбы и 532 передачи. Защитник дважды переносил инсульт - в феврале 2014-го и в ноябре 2022 года.

"Питтсбург" обыграл "Филадельфию" в трех матчах нынешнего сезона. Встречи между командами называют пенсильванским дерби. Ранее "Питтсбург" победил соперника 26 ноября в гостях (4:1) и 11 марта взял верх дома (5:1).

"Питтсбург" занимает 5-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 86 очков в 77 матчах. "Филадельфия" располагается на 7-й позиции с 71 очками после 76 игр. В следующем матче "Питтсбург" встретится на выезде с "Нью-Джерси" 5 апреля. "Филадельфия" в этот же день сыграет в гостях с "Сент-Луисом".

Результаты других матчей игрового дня

"Коламбус" дома в овертайме со счетом 4:3 обыграл "Оттаву". Победную шайбу забросил российский нападающий Кирилл Марченко, он также записал на свой счет результативную передачу. "Виннипег" на своей площадке разгромил "Нью-Джерси" (6:1), в составе победителей результативный пас сделал нападающий Владислав Наместников.