Марченко установил рекорд «Коламбуса»

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой (4:3) от. На его счету победный гол в овертайме, результативная передача, показатель полезности «+2», пять бросков в створ и два блок-шота за 21:55 на льду – второе время среди форвардов команды.

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22-летний Марченко начал сезон в АХЛ. В 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ на его счету 25 очков – 21 гол и четыре ассиста при «-16» и 14 минутах штрафа. Россиянин установил рекорд клуба по голам за один сезон для новичков. Ранее он принадлежал Пьеру-Люку Дюбуа – 20 заброшенных шайб в сезоне-2017/2018.