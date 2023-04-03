Овечкин получил штраф за саркастические аплодисменты

Российский форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил двухминутное удаление за удар клюшкой и 10-минутный дисциплинарный штраф за саркастический жест в адрес судей. Как сообщает «Чемпионат.com» , инцидент произошел во время матча против «Нью-Йорк Рейнджерс», которые со счетом 5:2 одолели «Столичных».

В конце третьего периода на льду завязалась потасовка. Кроме Овечкина, пятиминутные удаления получили Том Уилсон и Мартин Фехервари у «Вашингтона», Баркли Гудроу и Нико Миккола у «Нью-Йорка». Дисциплинарное наказание россиянину назначили после того, как он насмешливо похлопал судьям.

Напомним, что следующий матч «Столичные» сыграют в гостях с «Монреаль Канадиенс» 7 апреля. «Нью-Йорк Рейнджерс» примет дома «Тампа-Бэй Лайтнинг» на день раньше, 6 апреля. Поражение от «Рейнджеров» стало для команды Овечкина седьмым в последних восьми матчах, однако пока не лишило их шансов на выход в плей-офф. Теперь во многом это зависит от результатов встреч других команд, даже при победах в последних шести матчах регулярного чемпионата.