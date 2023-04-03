ЦСКА претендует на форварда «Авангарда» Толчинского

ЦСКА интересуется форвардом «Авангарда» Сергеем Толчинским.

Фото: официальный сайт ХК "Авангард" официальный сайт ХК "Авангард"

Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

30 апреля у хоккеиста завершается соглашение с омским клубом, после чего Толчинский может стать неограниченно свободным агентом.

«Ак Барс» – один из вариантов для Толчинского. Второй вариант – это «Локомотив». Я еще слышал нелепый вариант, что ЦСКА претендует на Толчинского. Как это возможно – я не понимаю», – сказал Шевченко.

Толчинский выступал за ЦСКА с 2018 по 2020 год. Затем Сергей перешел в «Авангард», с которым выиграл Кубок Гагарина, обыграв в финале ЦСКА.