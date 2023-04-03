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1 час назад

ЦСКА претендует на форварда «Авангарда» Толчинского

Sports.ru

ЦСКА интересуется форвардом «Авангарда» Сергеем Толчинским.

ЦСКА претендует на форварда «Авангарда» Толчинского
Фото:  официальный сайт ХК "Авангард" официальный сайт ХК "Авангард"

Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

30 апреля у хоккеиста завершается соглашение с омским клубом, после чего Толчинский может стать неограниченно свободным агентом.

«Ак Барс» – один из вариантов для Толчинского. Второй вариант – это «Локомотив». Я еще слышал нелепый вариант, что ЦСКА претендует на Толчинского. Как это возможно – я не понимаю», – сказал Шевченко.

Толчинский выступал за ЦСКА с 2018 по 2020 год. Затем Сергей перешел в «Авангард», с которым выиграл Кубок Гагарина, обыграв в финале ЦСКА.

Форвард набрал 56 (16+40) очков в 68 матчах текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (5+1) баллов в 10 играх.

Хоккей,Сергей Толчинский,Алексей Шевченко,Фонбет,ХК Авангард,
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