Гретцки раскритиковал Кузнецова за исполнение буллита в матче с «Айлендерс»

«Я ненавижу подобное. Моё мнение, что должно появиться правило, как в бейсболе — есть семь или восемь секунд на выполнение броска.



Я понимаю, что мы сейчас живём в другую эпоху, но, по моему мнению, в хоккее всегда должно быть место достоинству. Если бы я сделал что-то в таком стиле, то 20 парней из другой команды перепрыгнули бы через борт, а если бы кто-то сделал это против нас, то 20 ребят из нашей команды перешагнули его. Если ты не успеваешь доехать до ворот за восемь секунд, то ты просто не заслуживаешь права выполнить бросок», — заявил Гретцки в эфире телеканала TNT.