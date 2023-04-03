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38 минут назад

Гретцки раскритиковал Кузнецова за исполнение буллита в матче с «Айлендерс»

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Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки раскритиковал нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за исполнение буллитов.

Гретцки раскритиковал Кузнецова за исполнение буллита в матче с «Айлендерс»
Фото: BetassistBetassist

«Я ненавижу подобное. Моё мнение, что должно появиться правило, как в бейсболе — есть семь или восемь секунд на выполнение броска.

Я понимаю, что мы сейчас живём в другую эпоху, но, по моему мнению, в хоккее всегда должно быть место достоинству. Если бы я сделал что-то в таком стиле, то 20 парней из другой команды перепрыгнули бы через борт, а если бы кто-то сделал это против нас, то 20 ребят из нашей команды перешагнули его. Если ты не успеваешь доехать до ворот за восемь секунд, то ты просто не заслуживаешь права выполнить бросок», — заявил Гретцки в эфире телеканала TNT.

В матче «Вашингтона» с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2 Б) Евгений Кузнецов в серии буллитов медленно катился к воротам соперника, после чего, сделав паузу, нанёс бросок по воротам «островитян».

Хоккей,Уэйн Гретцки,Евгений Кузнецов,
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