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45 минут назад

Марченко установил рекорд «Коламбуса» по голам за сезон для новичков (21)

Sports.ru

Кирилл Марченко установил рекорд «Коламбуса» по голам за сезон для новичков.

Марченко установил рекорд «Коламбуса» по голам за сезон для новичков
Фото: NHL.COMNHL.COM

Нападающий «Блю Джекетс» отметился двумя результативными (1+1) баллами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:3 ОТ).

Россиянин забросил победную шайбу на 16-й секунде овертайма.

Таким образом, Марченко забил 21-й гол в нынешнем сезоне.

Лучший результат клуба ранее установил Пьер-Люк Дюбуа (20 голов в 82 играх при 48 очках, 2017/18).

Всего в 53 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету Марченко 25 (21+4) баллов.

Хоккей,Кирилл Марченко,
18+
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