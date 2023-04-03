Кирилл Марченко установил рекорд «Коламбуса» по голам за сезон для новичков.

Фото: NHL.COM NHL.COM

Нападающий «Блю Джекетс» отметился двумя результативными (1+1) баллами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:3 ОТ).

Россиянин забросил победную шайбу на 16-й секунде овертайма.

Таким образом, Марченко забил 21-й гол в нынешнем сезоне.

Лучший результат клуба ранее установил Пьер-Люк Дюбуа (20 голов в 82 играх при 48 очках, 2017/18).