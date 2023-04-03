Воробьев прокомментировал отставку из «Металлурга»

«Я хочу поблагодарить «Металлург», город, клуб, болельщиков, Виктора Филипповича Рашникова. Практически 10 лет здесь. Такое турбулентное время. Два кубка, два финала. За это огромное спасибо городу, болельщикам, команде, высшему руководству. Прощаюсь с городом, с клубом, который стал мне родным. Ещё раз спасибо всем. Сложно что-то даже говорить.



Планы на будущее? Пока в течение этого часа планов не придумал. Пока планов нет. Не так давно узнал», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.