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32 минуты назад

«Не так давно узнал». Воробьёв прокомментировал отставку из «Металлурга»

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Илья Воробьёв, отправленный в отставку с поста главного тренера магнитогорского «Металлурга» прокомментировал расторжение контракта с клубом.

Воробьев прокомментировал отставку из «Металлурга»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я хочу поблагодарить «Металлург», город, клуб, болельщиков, Виктора Филипповича Рашникова. Практически 10 лет здесь. Такое турбулентное время. Два кубка, два финала. За это огромное спасибо городу, болельщикам, команде, высшему руководству. Прощаюсь с городом, с клубом, который стал мне родным. Ещё раз спасибо всем. Сложно что-то даже говорить.

Планы на будущее? Пока в течение этого часа планов не придумал. Пока планов нет. Не так давно узнал», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

В текущем сезоне магнитогорский клуб под руководством Воробьёва в семиматчевой серии первого раунда обыграл «Автомобилист», а затем всухую уступил в серии полуфинала Восточной конференции КХЛ омскому «Авангарду».

Хоккей,Егор Бульчук,Илья Воробьев,Виктор Рашников,Металлург,ХК Авангард,
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