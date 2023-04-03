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53 минуты назад

Жамнов не будет руководить сборной России во время майского турне

Матч ТВ

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в интервью «Матч ТВ» сообщил, что не поедет с национальной командой на майское турне.

Жамнов не будет руководить сборной России во время майского турне
Фото:  КХЛ / Голованов Андрей КХЛ / Голованов Андрей

Жамнов работает главным тренером сборной России с прошлого сезона. Команда под его руководством завоевала серебро Олимпиады 2022 в Пекине. «Матч ТВ» в марте сообщал, что Федерация хоккея России (ФХР) не продлит контракт с Жамновым на следующий сезон.

— В мае сборная России отправится в турне — Челябинск, Красноярск, Казахстан, Белоруссия…

— Да, это матчи для игроков до 25 лет.

— Почему именно такой возрастной ценз?

— Это обсуждалось еще давно. Как и то, что на эти игры команду повезу не я, а другой специалист. Тут никаких секретов нет. Все обговорено с Третьяком заранее, никаких подводных камней.

— Но у вас в конце мая завершается контракт главного тренера сборной. Разговор с Третьяком об этом будет?

— Да, думаю, что это даже раньше произойдет, — сказал Алексей Жамнов «Матч ТВ».

Хоккей,Алексей Жамнов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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