Тренер "Миннесоты" заявил, что Капризов умолял его вернуться на лед

«В последнее время он умолял об этом. Это нормальный ход событий. Он занимался один, теперь работает со специалистом.



Мы оценим его прогресс и решим, что делать. Что я надеюсь услышать в ближайшие дни? Что он готов играть. Все знают, что он надеется вернуться в строй как можно раньше. Очевидно, что мы хотим того же», — передает слова Эвасона Yahoo Sports.