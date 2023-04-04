$79.36+1.4186.72+2.10

Тренер "Миннесоты" заявил, что Капризов умолял его вернуться на лед

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон высказался о возвращении российского нападающего команды Кирилла Капризова к тренировкам после продолжительной травмы.

Тренер "Миннесоты" заявил, что Капризов умолял его вернуться на лед
© Газета.Ru

«В последнее время он умолял об этом. Это нормальный ход событий. Он занимался один, теперь работает со специалистом.

Мы оценим его прогресс и решим, что делать. Что я надеюсь услышать в ближайшие дни? Что он готов играть. Все знают, что он надеется вернуться в строй как можно раньше. Очевидно, что мы хотим того же», — передает слова Эвасона Yahoo Sports.

Сообщалось, что из-за полученной 9 марта травмы Капризов пропустит от трех до четырех недель. Россиянин получил травму в игре против «Виннипега». Двухметровый соперник повалил Капризова на лед, при этом надавив ему на колено. Россиянин, прихрамывая, покинул площадку.

С тех пор россиянин пропустил 12 матчей команды, семь из которых закончились ее победой.

Всего в текущем сезоне российский нападающий провел за «Миннесоту» 65 матчей, отметившись 39 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий