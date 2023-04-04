Тренер "Миннесоты" заявил, что Капризов умолял его вернуться на лед

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон высказался о возвращении российского нападающего команды Кирилла Капризова к тренировкам после продолжительной травмы.
«В последнее время он умолял об этом. Это нормальный ход событий. Он занимался один, теперь работает со специалистом.
Мы оценим его прогресс и решим, что делать. Что я надеюсь услышать в ближайшие дни? Что он готов играть. Все знают, что он надеется вернуться в строй как можно раньше. Очевидно, что мы хотим того же», — передает слова Эвасона Yahoo Sports.
Сообщалось, что из-за полученной 9 марта травмы Капризов пропустит от трех до четырех недель. Россиянин получил травму в игре против «Виннипега». Двухметровый соперник повалил Капризова на лед, при этом надавив ему на колено. Россиянин, прихрамывая, покинул площадку.
С тех пор россиянин пропустил 12 матчей команды, семь из которых закончились ее победой.
Всего в текущем сезоне российский нападающий провел за «Миннесоту» 65 матчей, отметившись 39 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач.