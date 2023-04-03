Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вернулся на лед после трехнедельной паузы из-за травмы. Об этом сообщает в Джо Смит.

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По информации журналиста, нападающий вышел на тренировку перед матчем «Миннесоты» с «Вегас Голден Найтс». Россиянин провел на площадке 30 минут. Смит отмечает, что Капризов катался в «хорошем темпе», а также отрабатывал броски.

Капризов получил повреждение 9 марта в ходе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Виннипег Джетс» (4:2). У россиянина диагностировали травму нижней части тела. Форвард пропустит от трех до четырех недель.