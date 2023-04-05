Центрфорвард «Колорадо Эвеланш» Маккиннон прокомментировал новое достижение

Напомним, в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3 ОТ), который прошёл этой ночью, Маккиннон набрал 3 (2+1) очка, доведя число своих очков в текущем регулярном чемпионате до 100 (36+64). Это первый раз в карьере канадца, когда он набирает 100 и более очков в пределах одного регулярного чемпионата.