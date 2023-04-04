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13 минут назад

«Сейчас вернусь». В Сочи пропал отец Матвея Мичкова, ведутся поиски

Матч ТВиещё 1

По информации «Матч ТВ», в Сочи пропал отец хоккеиста Матвея Мичкова Андрей.

В Сочи пропал отец хоккеиста Матвея Мичкова, ведутся поиски
Фото: Матч ТВМатч ТВ

По данным «Матч ТВ», Андрей Мичков пропал в воскресенье. Мичков старший ушел из квартиры, которую он снимает с сыном, в 21:00, произнеся перед выходом фразу: «Сейчас вернусь». Подключены все структуры Сочи.

На форуме поисково спасательного отряда «ЛизаАлерт» приводятся приметы Андрея Мичкова. Ему 51 год, рост 173 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Мичков был одет в темно синюю куртку, черные брюки, черные кроссовки, черную вязанную шапку.

Хоккей,
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