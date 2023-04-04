В Сочи пропал отец хоккеиста Матвея Мичкова, ведутся поиски

По информации «Матч ТВ», в Сочи пропал отец хоккеиста Матвея Мичкова Андрей.
По данным «Матч ТВ», Андрей Мичков пропал в воскресенье. Мичков старший ушел из квартиры, которую он снимает с сыном, в 21:00, произнеся перед выходом фразу: «Сейчас вернусь». Подключены все структуры Сочи.
На форуме поисково спасательного отряда «ЛизаАлерт» приводятся приметы Андрея Мичкова. Ему 51 год, рост 173 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Мичков был одет в темно синюю куртку, черные брюки, черные кроссовки, черную вязанную шапку.