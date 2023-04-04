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48 минут назад

«Миннесота» и «Даллас» вышли в плей-офф НХЛ

Чемпионат.com

В Далласе (США) на стадионе проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в игре одержали хозяева со счётом 5:1. Параллельно прошёл матч в Сент-Поле между «Миннесотой Уайлд» и «Вегасом Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:3 после серии буллитов.

«Миннесота» и «Даллас» вышли в плей-офф НХЛ
Фото: NHL.COMNHL.COM

Таким образом, «Миннесота» и «Даллас» обеспечили себе выход в плей-офф НХЛ нынешнего сезона. В активе «Уайлд» на данный момент 98 очков. Клуб занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Даллас», в свою очередь, возглавляет дивизион, набрав те же 98 очков и опережая «Миннесоту» лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре «Миннесота» в гостях сыграет с «Питтсбургом», а «Даллас» примет «Филадельфию».

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