Голкипер Серебряков объяснил, почему подписал с «Адмиралом» новый контракт

«До плей-офф нам ничего не предлагали, на эту тему не разговаривали. Потом, во время плей-офф, завели небольшой разговор. Но я сразу сказал, что все основные переговоры — только после плей-офф.



Конечно, интерес со стороны других команд был. Но не забывайте, что я ограниченно свободный агент и так просто ничего не делается. «Адмирал» владел моими правами, поэтому мы решили договориться», — сказал Серебряков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.