Российский форвард «Вегаса» Дорофеев признан третьей звездой дня в НХЛ

В понедельник «Вегас» по буллитам одержал победу над «Миннесотой Уайлд» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата. Дорофеев забросил две шайбы и реализовал буллит. Для россиянина этот дубль стал первым в карьере в НХЛ.