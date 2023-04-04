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1 час назад

Российский форвард «Вегаса» Дорофеев признан третьей звездой дня в НХЛ

Матч ТВиещё 1

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.

Российский форвард «Вегаса» Дорофеев признан третьей звездой дня в НХЛ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В понедельник «Вегас» по буллитам одержал победу над «Миннесотой Уайлд» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата. Дорофеев забросил две шайбы и реализовал буллит. Для россиянина этот дубль стал первым в карьере в НХЛ.

Первой звездой дня признан форвард «Даллас Старз» Джейсон Робертсон. Американец забросил шайбу и оформил ассистентский хет трик во встрече с «Нэшвилл Предаторз» (5:1).

Второй звездой назван нападающий «Сиэтл Кракен» Джарен Макканн, отметившийся дублем в игре с «Аризоной» (8:1).

Хоккей,Павел Дорофеев,
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