Российский форвард «Вегаса» Дорофеев признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.
В понедельник «Вегас» по буллитам одержал победу над «Миннесотой Уайлд» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата. Дорофеев забросил две шайбы и реализовал буллит. Для россиянина этот дубль стал первым в карьере в НХЛ.
Первой звездой дня признан форвард «Даллас Старз» Джейсон Робертсон. Американец забросил шайбу и оформил ассистентский хет трик во встрече с «Нэшвилл Предаторз» (5:1).
Второй звездой назван нападающий «Сиэтл Кракен» Джарен Макканн, отметившийся дублем в игре с «Аризоной» (8:1).