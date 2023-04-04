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«Неделями донимал нас, чтобы вернуться на лёд». Тренер «Миннесоты» пошутил о Капризове

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон поделился мыслями о ходе восстановления 25-летнего российского нападающего Кирилла Капризова после травмы. Кроме того, наставник «дикарей» пошутил о том, как форвард хочет вернуться на лёд.

Тренер «Миннесоты» пошутил о Капризове
© Чемпионат.com

«Капризов неделями донимал тренерский штаб, чтобы мы позволили ему вернуться на лёд. Но после одной одиночной тренировки на выходных — всего лишь его завитушек — от того, как Капризов будет себя чувствовать после катания в понедельник, зависит, присоединится ли он к тренировкам в среду.

Ещё есть шанс, что Капризов сыграет матч до конца регулярного чемпионата, но всё в порядке, если первую встречу после возвращения он проведёт в плей-офф. Я надеюсь, что он будет готов играть как можно раньше. Я знаю, что он надеется, что будет готов вернуться пораньше. Очевидно, мы хотим, чтобы он вернулся в наш состав. Но мы собираемся поступать правильно, и наши врачи, и тренеры, и он тоже будут поступать правильно», — приводит слова Эвасона The Athletic.

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