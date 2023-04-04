В Сочи пропал отец хоккеиста Мичкова

Отец форварда «Сочи» Матвея Мичкова Андрей Мичков ушел из дома 2 апреля и с тех пор его больше никто не видел. Об этом пишет «Матч ТВ».

Фото: Матвей Мичков, ТАСС Матвей Мичков, ТАСС

По данным издания, Мичков старший вышел из квартиры, которую снимает вместе с сыном, около 21.00 2 апреля.

Перед выходом он произнес фразу: «Сейчас вернусь».

Уже через 20 минут после ухода ему звонили на телефон, однако абонент был вне зоны доступа, рассказал «Чемпионату» источник в хоккейном клубе «Сочи».

3 апреля ХК «Сочи» подключил к поиску полицию, однако пока розыск не дал никаких результатов. «На данный момент сотрудники полиции отслеживают камеры с ближайших отелей и магазинов, пытаясь восстановить маршрут, по которому следовал отец Матвея», - пояснил источник в клубе.