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35 минут назад

В Сочи пропал отец хоккеиста Мичкова

Алиса Селезнёва

Отец форварда «Сочи» Матвея Мичкова Андрей Мичков ушел из дома 2 апреля и с тех пор его больше никто не видел. Об этом пишет «Матч ТВ».

В Сочи пропал отец хоккеиста Мичкова
Фото: Матвей Мичков, ТАССМатвей Мичков, ТАСС

По данным издания, Мичков старший вышел из квартиры, которую снимает вместе с сыном, около 21.00 2 апреля.

Перед выходом он произнес фразу: «Сейчас вернусь».

Уже через 20 минут после ухода ему звонили на телефон, однако абонент был вне зоны доступа, рассказал «Чемпионату» источник в хоккейном клубе «Сочи».

3 апреля ХК «Сочи» подключил к поиску полицию, однако пока розыск не дал никаких результатов. «На данный момент сотрудники полиции отслеживают камеры с ближайших отелей и магазинов, пытаясь восстановить маршрут, по которому следовал отец Матвея», - пояснил источник в клубе.

В 2020 году Матвей Мичков стал самым результативным игроком в истории юношеских Олимпийских игр, набрав в четырех встречах 14 очков. Также Мичков является самым молодым дебютантом национальной команды в истории отечественного хоккея, выйдя на лед в составе сборной в возрасте 16 лет 11 месяцев и 2 дней и побив рекорд Александра Овечкина.

Хоккей,Александр Овечкин,
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