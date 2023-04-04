Ротенберг отреагировал на сообщения о пропаже отца хоккеиста Мичкова

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что клуб окажет помощь и поддержку 18-летнему хоккеисту Матвею Мичкову, отец которого пропал в Сочи.

«Мы полностью в курсе ситуации, поддерживаем Матвея и его семью, готовы оказать всю необходимую помощь. Призываю всех максимально распространить информацию об этом. Надеемся, что ситуация разрешится благополучно. Матвей, сил тебе. СКА — одна семья!» — сказал Ротенберг «Матч ТВ».

Отец Мичкова пропал 2 апреля. Около 21:00 по московскому времени он вышел из квартиры, которую арендует семья хоккеиста, пообещав вскоре вернуться.

Мичков перебрался в «Сочи» из петербургского СКА на правах аренды по ходу нынешнего сезона КХЛ. Он провел за южан 27 матчей, забросил девять шайб и отдал 11 голевых передач. «Сочи» не смог отобраться в плей-офф КХЛ, заняв последнее место в Западной конференции.