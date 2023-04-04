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43 минуты назад

ХК «Сочи» опубликовал заявление о пропаже отца Матвея Мичкова

Чемпионат.com

ХК «Сочи» в официальном телеграм-канале опубликовал заявление о пропаже отца 18-летнего нападающего команды Матвея Мичкова, Андрея Владиславовича Мичкова, в Сочи.

ХК «Сочи» опубликовал заявление о пропаже отца Мичкова
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Вечером 2 апреля ушёл из дома и не вернулся отец хоккеиста «Сочи» Матвея Мичкова — Андрей Владиславович Мичков. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, телефон Андрея выключен. Хоккейный клуб «Сочи» оказывает всю возможную помощь правоохранительным органам, которые ведут поиски пропавшего Ан

Если вы обладаете любой информацией, которая поможет в поиске, просьба позвонить по телефонам: 8 (862) 243-30-56, 8 (862) 243-30-55, ХК «Сочи».

Сейчас Матвей Мичков продолжает тренировки в составе ХК «Сочи», клуб оказывает игроку необходимую психологическую поддержку. Клуб обращается к представителям СМИ с просьбой проявить сочувствие к семье Матвея Мичкова и воздержаться в ближайшее время от каких-либо вопросов игроку по данной ситуации.

Мы все искренне надеемся, что эта история завершится благополучно», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 4 апреля, стало известно о пропаже отца Матвея Мичкова. Хоккеист в нынешнем сезоне перешёл в «Сочи» на правах аренды из СКА. Мичков, выступая за южный клуб, принял участие в 27 встречах Фонбет Чемпионата КХЛ, в которых забил девять голов и прибавил к ним 11 результативных передач. Суммарно хоккеист набрал 20 баллов.

Хоккей,СКА,Фонбет,
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