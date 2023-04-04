«Если бы не Овечкин, преследующий Гретцки, «Вашингтон» ушёл бы в перестройку»

«Они не собираются опускаться на дно, пока Ови гонится за Гретцки. У них есть деньги, которые можно потратить, и в теории игроки должны быть здоровее. Уилсон не пропустит первую половину года. Карлсон не пропустит месяцы. Ови не пропустит рекордное количество матчей в карьере. Эти три момента сделают их лучше. Согласно GMBM, они найдут нового снайпера для топ-6.



Опять же, они не собираются перестраиваться, пока Ови преследует Гретцки. Вы не согласны с таким подходом? Это нормально. Понимаю. В идеале они снова будут в плей-офф в следующем году. Есть немного денег, чтобы потратиться в это межсезонье. Если бы не Ови, преследующий Гретцки, они, вероятно, так и ушли бы в перестройку. Но он есть. На пути к тому, чтобы побить рекорд. «Вашингтон» также может выйти в плей-офф с составом, сформированным вокруг него», — говорится в сообщении.