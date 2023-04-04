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8 минут назад

Роман Ротенберг отреагировал на известие о гибели отца Матвея Мичкова

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале отреагировал на известие о смерти отца нападающего «Сочи» Матвея Мичкова, Андрея Мичкова. Права на 18-летнего хоккеиста принадлежат санкт-петербургскому клубу, а сейчас форвард находится в аренде в южной команде.

Ротенберг отреагировал на известие о гибели отца Матвея Мичкова
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Ужасные новости. Погиб Андрей Мичков — отец нападающего Матвея Мичкова. Мы все хорошо знали Андрея Владиславовича, он был прекрасным человеком, отличным отцом, вырастил Матвея и дал ему путёвку в жизнь. Гибель Андрея — огромная потеря для нашего хоккея.

Выражаю глубочайшие соболезнования Матвею и его семье. Мы не останемся в стороне и всегда поможем всем, чем только возможно. Сил и мужества родным и близким Андрея Мичкова», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 4 апреля, появилась информация о том, что Андрей Мичков пропал без вести. Это событие произошло 2 апреля — с тех пор никто не видел 51-летнего мужчину.

Хоккей,Матвей Мичков,Андрей Мичков,Роман Ротенберг,СКА,
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