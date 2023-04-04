Ротенберг отреагировал на известие о гибели отца Матвея Мичкова

«Ужасные новости. Погиб Андрей Мичков — отец нападающего Матвея Мичкова. Мы все хорошо знали Андрея Владиславовича, он был прекрасным человеком, отличным отцом, вырастил Матвея и дал ему путёвку в жизнь. Гибель Андрея — огромная потеря для нашего хоккея.



Выражаю глубочайшие соболезнования Матвею и его семье. Мы не останемся в стороне и всегда поможем всем, чем только возможно. Сил и мужества родным и близким Андрея Мичкова», — говорится в сообщении.