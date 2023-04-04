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1 час назад

В ФХР прокомментировали гибель отца Матвея Мичкова

Чемпионат.com

Федерация хоккея России в официальном телеграм-канале прокомментировала известие о смерти отца нападающего «Сочи» Матвея Мичкова, Андрея Мичкова.

В ФХР прокомментировали гибель отца Матвея Мичкова
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В Сочи на 52-м году жизни погиб при невыясненных обстоятельствах Андрей Мичков — скаут системы сборных команд России, отец нападающего ХК «Сочи» и сборной России Матвея Мичкова.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича", — говорится в сообщении.

Напомним, права на Матвея Мичкова принадлежат СКА. Нападающий в ходе нынешнего сезона отправился в аренду в «Сочи». За южный клуб 18-летний форвард успел отыграть 27 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Мичков забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач.

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